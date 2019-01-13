На Київщині екс-СБУшник із ОРДО організував викрадення підприємця

Для здійснення злочинного плану вони підшукали виконавця, який за 3 600 доларів США погодився здійснити злочин

У неділю затримано двох осіб, які підозрюються у замовленні та організації викрадення підприємця на Київщині.

Затримання проводили працівники Київської місцевої прокуратури № 7 спільно з Департаментом контррозвідки та внутрішньої безпеки СБУ та Подільським управлінням поліції.

"Замовниками злочину виявилися 56-річний мешканець тимчасово окупованої території Донецької області та його син, які одночасно є родичами потерпілого", - повідомляє прокуратура Києва.



Фото: прокуратура Києва

Як зазначає прокуратура, зловмисникам було відомо, що після переїзду з Донецької області у 2014 році родина потерпілого залишила на непідконтрольній території свій бізнес та майно. Тож з метою заволодіння вказаним майном шляхом переоформлення на нових власників зловмисники вирішили викрасти одного з членів родини.

Для здійснення злочинного плану вони підшукали виконавця, який за 3 600 доларів США погодився здійснити злочин. У ході контролю за його вчиненням правоохоронці задокументували факт передачі виконавцю авансового платежу у сумі 600 доларів США.

"Надалі, 11 січня 2019 року, на території с. Святопетрівське Київської області за добровільної згоди потерпілого здійснено його "викрадення". 13 січня 2019 року під час передачі виконавцю другої частини обумовленої суми батька і сина затримано у порядку ст. 208 КПК України на території міста Києва", - повідомили в прокуратурі.



Фото: прокуратура Києва

Під час затримання, окрім грошових коштів за викрадення потерпілого, у батька вилучили пістолет Макарова, мобільний телефон, а також пенсійне посвідчення колишнього співробітника ГУ СБУ в Донецькій області.

Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб та незаконне зберігання зброї).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше у Службі безпеки України повідомили, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "НР" і "ДНР". Крім того, було попереджено вісім терористичних актів на території України.