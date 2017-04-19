ПОЛІТИКА НОВИНИСпівробітники прокуратури затримали в Київській області голову сільської ради, підозрюваного у хабарництві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині голова сільради погорів на хабарі в 60 тис грн
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Чиновника звинуватили в отриманні 60 тис. гривень хабара за відведення земельної ділянки на території Васильківського району. Його затримали після отримання грошей, повідомляє сайт столичної прокуратури.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Чиновнику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" Романа Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара.
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19 04 2017 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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