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На Київщині голова сільради погорів на хабарі в 60 тис грн

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу
Співробітники прокуратури затримали в Київській області голову сільської ради, підозрюваного у хабарництві.
На Київщині голова сільради погорів на хабарі в 60 тис грн Фото: kyiv.gp.gov.ua

Чиновника звинуватили в отриманні 60 тис. гривень хабара за відведення земельної ділянки на території Васильківського району. Його затримали після отримання грошей, повідомляє сайт столичної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).


Фото: kyiv.gp.gov.ua

Чиновнику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" Романа Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара.

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