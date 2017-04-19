На Київщині голова сільради погорів на хабарі в 60 тис грн

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

Співробітники прокуратури затримали в Київській області голову сільської ради, підозрюваного у хабарництві.

Чиновника звинуватили в отриманні 60 тис. гривень хабара за відведення земельної ділянки на території Васильківського району. Його затримали після отримання грошей, повідомляє сайт столичної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).



Фото: kyiv.gp.gov.ua

Чиновнику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" Романа Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара.