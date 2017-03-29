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На Київщині касир "Ощадбанку" привласнила більше 1 млн грн вкладників

Жінці загрожує до восьми років в'язниці
Прокуратура Київської області завершила досудове розслідування стосовно колишнього касира "Ощадбанку" за фактом привласнення грошей вкладників на суму 1,2 млн гривень.
На Київщині касир "Ощадбанку" привласнила більше 1 млн грн вкладників Фото: forbes.ua

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

"Жінка, займаючи посаду контролера-касира у відділенні "Ощадбанку" в Обухівському районі, маючи повний доступ до інформації про рахунки вкладників банків і самих рахунків, упродовж 2011-2015 років шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділа грошовими коштами близько 90 громадян", - повідомляє сайт прокуратури.

Після виявленого порушення, банк повернув вкладникам гроші в повному обсязі.

Дії правопорушниці кваліфіковано за ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України і ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України. Їй загрожує обмеження волі на термін від трьох до п'яти років або позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва засудив до п'яти років в'язниці умовно колишнього виконувача обов'язків голови правління банку "Таврика" Анатолія Дроб'язко за службову недбалість.

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29 03 2017 13:56
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