На Київщині кількість госпіталізованих з отруєнням після поїздки у шкільному автобусі зросла до 12
За попередніми даними автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи села Морозівка. Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, повідомляє прес-служба поліції.
Працівники поліції встановили місцеперебування шкільного автобуса. З водієм автобуса наразі спілкуються слідчі.
Транспорт планують вилучити та направити на проведення відповідної автотехнічної експертизи.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, що у Київській області вісім дітей отруїлись після поїздки у шкільному автобусі, двоє з них у реанімації.
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