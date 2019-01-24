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На Київщині кількість госпіталізованих з отруєнням після поїздки у шкільному автобусі зросла до 12

Раніше повідомлялося, що двоє учнів у реанімації
Кількість дітей, яких госпіталізували до районної лікарні міста Баришівка у Київській області з симптомами отруєння, зросла до 12.
На Київщині кількість госпіталізованих з отруєнням після поїздки у шкільному автобусі зросла до 12 Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи села Морозівка. Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, повідомляє прес-служба поліції.

Працівники поліції встановили місцеперебування шкільного автобуса. З водієм автобуса наразі спілкуються слідчі.

Транспорт планують вилучити та направити на проведення відповідної автотехнічної експертизи.  

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, що у Київській області вісім дітей отруїлись після поїздки у шкільному автобусі, двоє з них у реанімації.

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24 01 2019 19:37
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