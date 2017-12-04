На Київщині люди перекрили залізницю після того, як не всім вистачило місця в електричці

Жителі селища Баришівка сьогодні о шостій годині ранку перекрили залізницю після того, як не всім вистачило місця в електричці №6803 на Київ.

За інформацією прес-служби Укрзалізниці, рух було заблоковано понад дві з половиною години.

На Київщині триває страйк маршрутників, які не погоджуються з тим, що обласна адміністрація змушує їх знизити тарифи на перевезення. Сьогодні вийшли на рейси не всі автобуси, і пасажири вирушили на залізничну станцію.

"Через надто велику кількість охочих сісти в поїзд він не зміг усіх вмістити. Тому обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокували його рух", - заявили в "Укрзалізниці".

В результаті сталася затримка в русі й інших поїздів, в тому числі швидкісних "Інтерсіті+" №712 Київ - Костянтинівка (2 год. 2 хв.), №722 Харків - Київ (1 год. 40 хв.), №125 Костянтинівка - Київ (1 год. 15 хв.) і приміських №6802 Київ - Гребінка (2 год. 54 хв.), №6805 Гребінка - Дарниця (2 год. 32 хв.), №6807 Гребінка - Київ-Волинський (1 год. 40 хв.), №6880 Караваєві Дачі - Яготин (2 год. 23 хв.).

"Укрзалізниця" пообіцяла розглянути можливість збільшення кількості вагонів на цьому відрізку залізниці. Зараз графіком руху приміських поїздів на ділянці Київ, Дарниця - Яготин, Гребінка передбачено курсування 12 пар приміських поїздів. Їхня середня заповненість становить 80%. У ранкові години - з 4-ї до 8-ї - зі станції Баришівка вирушають чотири приміські потяги: №6801 Яготин - Київ о 4:31, №6803 Яготин - Київ о 5:56, №6805 Гребінка - Дарниця о 6:29 №6807 Гребінка - Караваєві Дачі о 7:32.

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