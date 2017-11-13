На Київщині мисливець переплутав людину зі звіром Загиблий отримав вогнепальне поранення спини

У с. Красилівка Броварського району 41-річний місцевий житель під час полювання на кукурудзяному полі з власної необережності із зареєстрованої рушниці смертельно поранив киянина, який також полював на звіра.

Фото: tsn.ua

Трагедія сталася 11 листопада, близько 11:00. Чоловік одразу ж повідомив про скоєне в поліцію. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Броварського відділ поліції. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло потерпілого, діагностував смертельне вогнепальне поранення спини, - повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області. Чоловік пояснив, що переплутав людину зі звіром. У мисливця вилучено зареєстровану мисливську рушницю. Наразі призначено низку експертиз. Триває комплекс слідчих дій. Підозрюваного затримано у прядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, 11 листопада, на Харківщині мисливець застрелив свого односельчанина, якого він прийняв за зайця.

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