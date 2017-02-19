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На Київщині начальника відділу прокуратури затримали за вимагання хабара у $3 тис

Ткаченко вимагав хабар за зняття арешту з технологічних транспортних засобів та закриття кримінального правопорушення
Начальника Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області Ткаченка Юрія Володимировича було затримано та повідомлено про підозру за фактом отримання хабара на суму 3 тисячі доларів.
На Київщині начальника відділу прокуратури затримали за вимагання хабара у $3 тис Фото: AFP

"У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 26 по 27 січня 2017 року Ткаченко Юрій Володимирович, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з корисливих мотивів вимагає у головного інженера ПАТ "Спеціалізоване монтажне управління № 24" Недогона Андрія Георгійовича неправомірну вигоду у сумі три тисячі доларів США за зняття арешту з технологічних транспортних засобів та закриття за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України", - повідомляє прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган  у Facebook.

Як зазначається, 14 лютого було винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину. Ткаченка було затримано 17 лютого після одержання хабара. Наступного дня зазначеній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину та внесено клопотання до Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали за вимагання хабара голову Фонду соцзахисту інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.

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19 02 2017 14:40
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