На Київщині начальник складу військової частини вкрав палива на понад 1 млн грн
Встановлено, що начальник складу, маючи безперешкодний доступ до резервуарів зберігання пально-мастильних матеріалів, неодноразово відкачував дизельне паливо в автоцистерну з резервуарів зберігання, потім збував його цивільним особам, повідомляє сайт Генеральної прокуратури.
Всього таким чином було викрадено близько 100 тонн дизпалива орієнтовною вартістю понад 1 млн гривень.
"20 жовтня 2017 року військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону, в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу зазначеного військовослужбовця затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, і щодо нього Білоцерківським районним судом Київської області було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - наголошується в повідомленні.
Правоохоронці перевіряють причетність до розкрадання інших військовослужбовців. Також буде надано правову оцінку діям командування частини і посадових осіб контролюючих органів, які проводили перевірки на зазначених складах, але своєчасно не виявили недостачу.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.
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