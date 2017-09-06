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На Київщині незаконно скинули 60 тонн львівського сміття

Порушено кримінальне провадження
У полі поблизу автодороги Бориспіль - Баришівка в Київській області скинули понад 60 тонн сміття. У відходах знайшли документацію з різних закладів Львова.
На Київщині незаконно скинули 60 тонн львівського сміття Фото: kv.npu.gov.ua

Осіб, причетних до організації та незаконного транспортування сміття, встановлюють, повідомляє сайт обласної поліції.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Львові станом на 4 червня сміття не було вивезене з 367 контейнерних майданчиків.

Раніше у Львові мешканці вул. Кондукторської 22 травня перекрили її сміттям, побудувавши з нього імпровізовану барикаду.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

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09 06 2017 18:14
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