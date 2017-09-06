На Київщині незаконно скинули 60 тонн львівського сміття

У полі поблизу автодороги Бориспіль - Баришівка в Київській області скинули понад 60 тонн сміття. У відходах знайшли документацію з різних закладів Львова.

Осіб, причетних до організації та незаконного транспортування сміття, встановлюють, повідомляє сайт обласної поліції.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Львові станом на 4 червня сміття не було вивезене з 367 контейнерних майданчиків.

Раніше у Львові мешканці вул. Кондукторської 22 травня перекрили її сміттям, побудувавши з нього імпровізовану барикаду.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.