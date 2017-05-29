Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

На Київщині податківець отримав від дружини подарунок в розмірі 2 млн грн

Джерел доходів, які могли б пояснити подарунок у розмірі понад 2 мільйони гривень, не вдалося знайти
Начальник одного із відділень податкової інспекції в Київській області Сергій Обушевський отримав від своєї дружини подарунок у грошовій формі в розмірі 2 024 088 гривень.
На Київщині податківець отримав від дружини подарунок в розмірі 2 млн грн Фото: lifedon.com.ua

Обушевський є начальником Поліського відділення Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

Інформація про подарунок міститься у реєстрі електронних декларацій, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Після цього Обушевський відразу вніс запис до реєстру стосовно придбання квартири площею 122 квадратних метри за 1 712 100 гривень у місті Бровари в громадянки Юлії Черкашиної.

Відповідно до даних із електронних декларацій Обушевського за 2015 та 2016 роки, розміри готівкових коштів у родини податківця сягали 30 та 25 тисяч доларів відповідно.

У виданні зазначили, що джерел доходів, які могли б пояснити подарунок у розмірі понад 2 мільйони гривень, не вдалося знайти.

Нагадаємо, що дружина нардепа з “Опоблоку” Євгена Балицького купила в 2016 році квартиру в окупованому Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2017 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.