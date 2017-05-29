На Київщині податківець отримав від дружини подарунок в розмірі 2 млн грн
Обушевський є начальником Поліського відділення Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.
Інформація про подарунок міститься у реєстрі електронних декларацій, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".
Після цього Обушевський відразу вніс запис до реєстру стосовно придбання квартири площею 122 квадратних метри за 1 712 100 гривень у місті Бровари в громадянки Юлії Черкашиної.
Відповідно до даних із електронних декларацій Обушевського за 2015 та 2016 роки, розміри готівкових коштів у родини податківця сягали 30 та 25 тисяч доларів відповідно.
У виданні зазначили, що джерел доходів, які могли б пояснити подарунок у розмірі понад 2 мільйони гривень, не вдалося знайти.
Нагадаємо, що дружина нардепа з “Опоблоку” Євгена Балицького купила в 2016 році квартиру в окупованому Криму.
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