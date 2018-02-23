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На Київщині поїзд на смерть збив юнака

Слідчі Броварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження
У м. Бровари Київської області потяг на смерть збив 19-річного юнака в навушниках, який переходив колії в невстановленому місці.
На Київщині поїзд на смерть збив юнака Фото: ukraine2012.gov.ua

Інцидент стався близько 9:30 п'ятниці, повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області. Загиблий - 19-річний місцевий житель.

Слідчі Броварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року у Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" на смерть збив одразу двох чоловіків.

 

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23 02 2018 15:55
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