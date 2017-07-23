На Київщині поїзд насмерть збив жінку в навушниках

У суботу, 22 липня, о 20:17 потяг № 287 Чернігів - Білгород-Дністровський на переїзді ст. Тарасівка в Київській області збив насмерть жінку.

"Машиніст звуковими сигналами попередив про небезпеку, але жінка не реагувала, оскільки була в навушниках", - повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Ця ситуація викликала затримку трьох поїздів далекого сполучення: № 117 Київ-Чернівці, № 49 Київ-Трускавець, № 143 Київ - Івано-Франківськ. Затримка руху становить 17 хвилин, але до кінцевих зупинок поїзди прибули за графіком.

Нагадаємо, що в суботу, 1 липня, на переїзді між селами Хвилівка і Кропив'яне під Ніжином (Чернігівська область) вантажний поїзд врізався в автомобіль Hyundai Santa Fe.

У результаті загинула 55-річна пасажирка автомобіля, а його 56-річний водій потрапив до Ніжинської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями.