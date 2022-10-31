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На Київщині поліція посилила заходи безпеки у темну пору доби

Ольга
Матарикіна
Збільшено кількість автомобільних та піших патрулів.
На Київщині поліція посилила заходи безпеки у темну пору доби Фото з вільного доступу
Внаслідок чергової атаки окупантів та пошкодження критичної інфраструктури на Київщині відбулись часткові збої електро- та водопостачанні Бучанського, Вишгородського районів, а також Переяслав-Хмельницького. Поліція прийняла рішення посилити заходи безпеки.
 
Про це повідомив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
 
"Ми готові працювати за будь-яких умов. З моменту деокупації частини Київської області ми ухвалили всі рішення, щоб бути максимально енергонезалежними. Це все потрібно для того, аби поліція могла ефективно виконувати свої обов'язки", – заявив Нєбитов.
 
Поліцейський пояснив, що було ухвалено рішення збільшити кількість автомобільних та піших патрулів. Вони мають додаткові ліхтарики. Нєбитов додав, що поліція зробить усе, аби громадяни відчували себе у безпеці та в темну пору доби могли спокійно дістатись своїх домівок.
 
Також за вказівкою очільника Київської ОВА Олексія Кулеби органами місцевого самоврядування розгорнуто 740 пунктів обігріву та ще 39 мобільних таких пунктів відкрито ДСНС задля допомоги громадянам.
 
 
У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.
 
 
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31 10 2022 20:42
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