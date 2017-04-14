На Київщині поліція затримала громадянина РФ зі зброєю і вибухівкою
Про це 13 квітня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба поліції.
"Під час відпрацювання території Києва та області правоохоронці затримали 33-річного росіянина. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики", - йдеться в повідомленні.
В даний час поліція перевіряє спосіб і законність перетину кордону затриманим, мету приїзду в Україну.
Крім того, перевіряється версія про участь затриманого в підготовці терористичних актів або диверсій, а також наявність поплічників і замовників.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що від початку 2017 року поліція вилучила у метро 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 7 гранат.
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