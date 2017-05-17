CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та військовою прокуратурою затримала за хабарництво двох працівників Обухівського відділу поліції Київщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині правоохоронці викрили двох поліцейських на хабарництві
Корупціонери вимагали у жінки 2500 доларів за непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності
Фото: ssu.gov.ua
"Підполковник та капітан поліції вимагали у жінки 2500 доларів США за непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності через незаконне поводження зі зброєю", - повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що правоохоронці затримали здирників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що у Волинській обл. за хабар у тисячу доларів затримано одного з керівників Луцького відділу поліції.
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