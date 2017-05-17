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На Київщині правоохоронці викрили двох поліцейських на хабарництві

Корупціонери вимагали у жінки 2500 доларів за непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності
Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та військовою прокуратурою затримала за хабарництво двох працівників Обухівського відділу поліції Київщини.
На Київщині правоохоронці викрили двох поліцейських на хабарництві Фото: ssu.gov.ua

"Підполковник та капітан поліції вимагали у жінки 2500 доларів США за непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності через незаконне поводження зі зброєю", - повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали здирників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара)  Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у Волинській обл. за хабар у тисячу доларів затримано одного з керівників Луцького відділу поліції.

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17 05 2017 20:16
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