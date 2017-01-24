На Київщині прокуратура підозрює поліцейського у педофілії

Правоохоронець писав 15-річному хлопцеві в соцмережах від жіночого імені

Слідчим управлінням прокуратури Київської області повідомлено про підозру 26-річному співробітникові поліції за фактом розбещення неповнолітніх.

Слідством встановлено, що правоохоронець писав 15-річному хлопцеві в соцмережах від жіночого імені, відправляючи йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Поліцейський домовився з майбутньою жертвою про зустріч для задоволення своєї статевої пристрасті неприродним шляхом.

На зустріч підліток прийшов разом з другом, з яким вони і затримали поліцейського

Зараз старшому сержанту поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування та процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, у Подільському районі Києва затримали двірника, який в під'їзді зґвалтував 8-річного хлопчика.