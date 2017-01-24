Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині прокуратура підозрює поліцейського у педофілії

Правоохоронець писав 15-річному хлопцеві в соцмережах від жіночого імені
Слідчим управлінням прокуратури Київської області повідомлено про підозру 26-річному співробітникові поліції за фактом розбещення неповнолітніх.
На Київщині прокуратура підозрює поліцейського у педофілії Фото: vesti.ru

Слідством встановлено, що правоохоронець писав 15-річному хлопцеві в соцмережах від жіночого імені, відправляючи йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Поліцейський домовився з майбутньою жертвою про зустріч для задоволення своєї статевої пристрасті неприродним шляхом.

На зустріч підліток прийшов разом з другом, з яким вони і затримали поліцейського

Зараз старшому сержанту поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування та процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, у Подільському районі Києва затримали двірника, який в під'їзді зґвалтував 8-річного хлопчика.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2017 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat