На Київщині прокуратура підозрює поліцейського у педофілії
Слідством встановлено, що правоохоронець писав 15-річному хлопцеві в соцмережах від жіночого імені, відправляючи йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Поліцейський домовився з майбутньою жертвою про зустріч для задоволення своєї статевої пристрасті неприродним шляхом.
На зустріч підліток прийшов разом з другом, з яким вони і затримали поліцейського
Зараз старшому сержанту поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.
За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування та процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, у Подільському районі Києва затримали двірника, який в під'їзді зґвалтував 8-річного хлопчика.
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