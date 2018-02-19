На Київщині шахраї викрадали літніх людей і видурювали в них квартири

Аферисти викрадали літніх людей і незаконно утримували в сусідній Чернігівській області

Поліція затримала трьох учасників злочинної групи, що привласнювали квартири пенсіонерів та незаконно утримували їх у Чернігівській області

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Шахраї входили у довірливі стосунки з пенсіонерами, потім поїли їх невстановленими речовинами та алкоголем.Після цього злочинці змушували стареньких обманом віддавати документи і ставити підписи під дорученнями на квартири.

Щоб пенсіонери не могли розірвати угоду або зв’язатись з поліцією, аферисти викрадали літніх людей і незаконно утримували в сусідній Чернігівській області.

Поліцейські встановили зловмисників, це мешканці Бориспільського району Київської області - двоє чоловіків 31 та 36 років і 50-річна жінка.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та "Шахрайство". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській обл. шахраї виманювали гроші у пенсіонерів біля супермаркетів під виглядом акційних знижок, двом організаторам і п'яти учасникам групи прокуратура вручила підозру.