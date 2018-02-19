На Київщині шахраї викрадали літніх людей і видурювали в них квартири
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Шахраї входили у довірливі стосунки з пенсіонерами, потім поїли їх невстановленими речовинами та алкоголем.Після цього злочинці змушували стареньких обманом віддавати документи і ставити підписи під дорученнями на квартири.
Щоб пенсіонери не могли розірвати угоду або зв’язатись з поліцією, аферисти викрадали літніх людей і незаконно утримували в сусідній Чернігівській області.
Поліцейські встановили зловмисників, це мешканці Бориспільського району Київської області - двоє чоловіків 31 та 36 років і 50-річна жінка.
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та "Шахрайство". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харківській обл. шахраї виманювали гроші у пенсіонерів біля супермаркетів під виглядом акційних знижок, двом організаторам і п'яти учасникам групи прокуратура вручила підозру.
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