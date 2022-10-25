На Київщині школярі зможуть повернутися за парти

Рішення ухвалили у Раді оборони Київської області.

У Київській області дозволено відновити навчання в очному та змішаному форматах, повідомили в Київській ОВА.

"У середу, 26 жовтня, всі заклади освіти Київської області мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах", – йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що "ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття", про що вказали в Департаменті освіти і науки ОВА.

"Про будь-які зміни в організації освітнього процесу буде поінформовано додатково", – додали в ОВА.

Жителів закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки зазначили, що з 17 жовтня формат освітнього процесу буде визначати самостійно місцева влада та директори шкіл, враховуючи безпекову ситуацію в конкретному регіоні.