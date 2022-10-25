НОВИНИРішення ухвалили у Раді оборони Київської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині школярі зможуть повернутися за парти
Фото: Київська обласна військова адміністрація
У Київській області дозволено відновити навчання в очному та змішаному форматах, повідомили в Київській ОВА.
"У середу, 26 жовтня, всі заклади освіти Київської області мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах", – йдеться у повідомлені.
Також зазначається, що "ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття", про що вказали в Департаменті освіти і науки ОВА.
"Про будь-які зміни в організації освітнього процесу буде поінформовано додатково", – додали в ОВА.
Жителів закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки зазначили, що з 17 жовтня формат освітнього процесу буде визначати самостійно місцева влада та директори шкіл, враховуючи безпекову ситуацію в конкретному регіоні.
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25 10 2022 19:41 МЕДІА
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