На Київщині спалахнула масштабна пожежа в дитячій спортивній школі

На момент виникнення пожежі дітей у школі не було

Зранку 25 жовтня у селищі Згурівка Київської області виникла у районній дитячій юнацькій спортивній школі.

Рятувальники з'ясували, що загорівся дах та приміщення другого поверху на площі 100 кв.м. Згодом внаслідок пожежі був зруйнований дах, перекриття та частково стіни другого поверху будівлі, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів.

На момент виникнення пожежі дітей у школі не було.

Гасіння пожежі продовжується.

Фото:dsns.gov.ua

Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.