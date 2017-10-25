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На Київщині спалахнула масштабна пожежа в дитячій спортивній школі

На момент виникнення пожежі дітей у школі не було
Зранку 25 жовтня у селищі Згурівка Київської області виникла у районній дитячій юнацькій спортивній школі.
На Київщині спалахнула масштабна пожежа в дитячій спортивній школі Фото: dsns.gov.ua

Рятувальники з'ясували, що загорівся дах та приміщення другого поверху на площі 100 кв.м. Згодом внаслідок пожежі був зруйнований дах, перекриття та частково стіни другого поверху будівлі, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів.

На момент виникнення пожежі дітей у школі не було.

Гасіння пожежі продовжується.

Фото:dsns.gov.ua

Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.

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25 10 2017 12:38
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