НОВИНИЗранку 25 жовтня у селищі Згурівка Київської області виникла у районній дитячій юнацькій спортивній школі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині спалахнула масштабна пожежа в дитячій спортивній школі
На момент виникнення пожежі дітей у школі не було
Фото: dsns.gov.ua
Рятувальники з'ясували, що загорівся дах та приміщення другого поверху на площі 100 кв.м. Згодом внаслідок пожежі був зруйнований дах, перекриття та частково стіни другого поверху будівлі, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів.
На момент виникнення пожежі дітей у школі не було.
Гасіння пожежі продовжується.
Фото:dsns.gov.ua
Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.
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25 10 2017 12:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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