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На Київщині спіймали банду сутенерів

До вказаної злочинної групи входило шестеро осіб
Викрито та припинено роботу злочинної групи, учасники якої займались звідництвом та сутенерством на території Київської області та столиці.
На Київщині спіймали банду сутенерів Фото:espreso.tv

Її організатори - подружжя з Київської області, залучили до роботи в сексуальній індустрії понад 30 дівчат віком від 18 до 35 років, - повідомляє Національна поліція.

Свої послуги жінки надавали в орендованих квартирах, готелях, саунах і отримували за них грошову винагороду у розмірі від 1 до 2 500 тисяч гривень за годину.

Більшу половину отриманих коштів повії віддавали організаторам.

Всіх учасників злочинної групи затримано "на гарячому", в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час передачі грошових коштів за отримані сексуальні послуги.

Під час проведення 10 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили: зброю, набої, грошові кошти та записні книжки з переліком клієнтів і "чорною бухгалтерією".

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття  проституцією) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, поліція Донецької області 17 листопада закрила будинок розпусти в Краматорську, який працював під вивіскою масажного салону спочатку на вулиці Марата, а опісля на Машинобудівників.

Раніше правоохоронці виявили та припинили діяльність мережі борделів у Львові та Харкові, які були завуальовані під стриптиз-клуби.
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06 01 2017 14:26
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