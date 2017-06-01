На Київщині спіймали банду сутенерів

Викрито та припинено роботу злочинної групи, учасники якої займались звідництвом та сутенерством на території Київської області та столиці.

Її організатори - подружжя з Київської області, залучили до роботи в сексуальній індустрії понад 30 дівчат віком від 18 до 35 років, - повідомляє Національна поліція.

Свої послуги жінки надавали в орендованих квартирах, готелях, саунах і отримували за них грошову винагороду у розмірі від 1 до 2 500 тисяч гривень за годину.

Більшу половину отриманих коштів повії віддавали організаторам.

Всіх учасників злочинної групи затримано "на гарячому", в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час передачі грошових коштів за отримані сексуальні послуги.

Під час проведення 10 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили: зброю, набої, грошові кошти та записні книжки з переліком клієнтів і "чорною бухгалтерією".

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція Донецької області 17 листопада закрила будинок розпусти в Краматорську, який працював під вивіскою масажного салону спочатку на вулиці Марата, а опісля на Машинобудівників.