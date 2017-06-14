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На Київщині суддю викрили на отриманні 1 тис євро хабара

За місцем її роботи і проживання проводяться слідчі дії
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на отриманні неправомірної вигоди.
На Київщині суддю викрили на отриманні 1 тис євро хабара Фото: nabu.gov.ua

Як встановило слідство, суддя вимагала гроші у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення на його користь у справі про вилучення органами Державної фіскальної служби у цієї компанії 13,5 тис. тонн пального. Свої "послуги" суддя оцінила в 1 тис. євро, повідомляє сайт НАБУ.


Фото: nabu.gov.ua

Суддю затримали за підозрою у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Зараз за місцем її роботи і проживання проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що силовики викрили на хабарі колишню суддю Апеляційного суду Одеської області.

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14 06 2017 20:18
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