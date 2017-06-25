У Київській області фермер з рушниці стріляв по сусідах

У с.Стара Оржиця Згурівського району Київської області затримано фермера, який відкрив прицільний вогонь з мисливської рушниці по своїх сусідах.

Слідчо-оперативна група Згурівського відділення поліції на місці події встановила, що непорозуміння між фермерами сталося, коли орендатори, які приїхали працювати на сусіднє поле, загородили проїзд фермеру та його сину, які на той час вже вели сільськогосподарські роботи, повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Виникла сварка, син фермера взяв в автомобілі рушницю "МР-27Н" і вистрілив декілька раз угору. Його батько теж дістав мисливську рушницю "МЦ 2001" калібру 20 мм, але двічі вистрілив у бік робочих й поранив їх.

Лікарі діагностували в одного чоловіка поранення правої ноги, в іншого – поранення плеча та шиї. Працівники поліції вилучили мисливські рушниці та дозвільні документи на них. 54-річного чоловіка, який стріляв, затримано.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що в приватному секторі міста Дніпра на вул. Хорольській місцеві жителі намагалися самостійно затримати злодія, але той відкрив стрільбу, внаслідок чого одна людина була убита, ще одна дістала поранення в ногу.