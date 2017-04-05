CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура скерувала в суд обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста відділу призначення пенсій управління Пенсійного фонду в місті Бровари та Броварського району Київської області, яка розтратила понад 2 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині судитимуть працівницю Пенсійного фонду за розтрату 2 млн грн
Зловмисниця незаконно нараховувала завищені пенсії 41 людині
Фото: з вільних джерел
"З жовтня 2012-го по березень 2015 року зловмисниця незаконно нараховувала завищені суми пенсій 41 особі. Внаслідок таких протиправних дій відбулася розтрата бюджетних коштів на суму понад 2 млн грн", - повідомляє сайт ГПУ.
Співробітницю Пенсійного фонду звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) КК України.
За клопотанням прокуратури обвинувачена перебуває під вартою.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України та поліції затримали чиновницю Пенсійного фонду ще 21 квітня.
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