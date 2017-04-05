Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині судитимуть працівницю Пенсійного фонду за розтрату 2 млн грн

Зловмисниця незаконно нараховувала завищені пенсії 41 людині
Прокуратура скерувала в суд обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста відділу призначення пенсій управління Пенсійного фонду в місті Бровари та Броварського району Київської області, яка розтратила понад 2 млн гривень.
На Київщині судитимуть працівницю Пенсійного фонду за розтрату 2 млн грн Фото: з вільних джерел

"З жовтня 2012-го по березень 2015 року зловмисниця незаконно нараховувала завищені суми пенсій 41 особі. Внаслідок таких протиправних дій відбулася розтрата бюджетних коштів на суму понад 2 млн грн", - повідомляє сайт ГПУ.

Співробітницю Пенсійного фонду звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За клопотанням прокуратури обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України та поліції затримали чиновницю Пенсійного фонду ще 21 квітня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.