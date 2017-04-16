На Київщині троє чоловіків споїли дитину до отруєння
Поліція повідомила, що двоє друзів поверталися з футболу, коли компанія незнайомців, які розпивали алкогольні напої, запропонувала їм приєднатися. Один із них залишився. Через деякий час хлопчик повернувся додому і знепритомнів просто на порозі.
Батьки привезли його в лікарню, де медики діагностували алкогольне сп'яніння 1,6 проміле і синці на ногах. Хлопчик стверджує, що його побили і залили в рот гірку рідину.
Працівники Іванківського відділення встановили підозрюваних. Ними виявилися місцеві жителі, двом з них - 24 роки, одному - 25 років. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 304 Кримінального кодексу (втягнення неповнолітніх у пияцтво).
Селище вдруге за тиждень потрапляє в кримінальну хроніку.
Нагадаємо, у суботу суд постановив взяти під варту без права внесення застави двох з трьох підлітків, які катували і ґвалтували 10-річного хлопчика-інваліда у Іванкові Київської області.
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