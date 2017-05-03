На Київщині у чоловіка знайшли арсенал зброї
В будинку господаря оперативники виявили 8 рушниць і два стволи до них, понад 100 патронів різного калібру та 6 одиниць холодної зброї. Крім цього, правоохоронці виявили у чоловіка більше 150 грамів наркотичної речовини.
Зброю і наркотики поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Зараз правоохоронці з'ясовують походження вилученого арсеналу. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області.
"За фактом слідчими Яготинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, минулого місяця в Бахмуті поліція зупинила легковий автомобіль ВАЗ, всередині якого були знайдені декілька рюкзаків з боєприпасами: гранатами, патронами, шматками пластиду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків