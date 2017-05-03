На Київщині у чоловіка знайшли арсенал зброї

Зброю і наркотики поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження

У будинку жителя села Нечипирівка, Яготинського району (Київська область) поліцейські спільно з кінологами виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів.

В будинку господаря оперативники виявили 8 рушниць і два стволи до них, понад 100 патронів різного калібру та 6 одиниць холодної зброї. Крім цього, правоохоронці виявили у чоловіка більше 150 грамів наркотичної речовини.

Зброю і наркотики поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Зараз правоохоронці з'ясовують походження вилученого арсеналу. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області.

"За фактом слідчими Яготинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця в Бахмуті поліція зупинила легковий автомобіль ВАЗ, всередині якого були знайдені декілька рюкзаків з боєприпасами: гранатами, патронами, шматками пластиду.