Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині у чоловіка знайшли арсенал зброї

Зброю і наркотики поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження
У будинку жителя села Нечипирівка, Яготинського району (Київська область) поліцейські спільно з кінологами виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів.
На Київщині у чоловіка знайшли арсенал зброї Фото:bbc.com

В будинку господаря оперативники виявили 8 рушниць і два стволи до них, понад 100 патронів різного калібру та 6 одиниць холодної зброї. Крім цього, правоохоронці виявили у чоловіка більше 150 грамів наркотичної речовини.

Зброю і наркотики поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Зараз правоохоронці з'ясовують походження вилученого арсеналу. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області.

"За фактом слідчими Яготинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця в Бахмуті поліція зупинила легковий автомобіль ВАЗ, всередині якого були знайдені декілька рюкзаків з боєприпасами: гранатами, патронами, шматками пластиду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2017 13:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.