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На Київщині у дитячому садку та школі масово отруїлися діти

У місті Вишгороді в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей
У Київській області у дитячому садку та школі сталося масове отруєння дітей.
На Київщині у дитячому садку та школі масово отруїлися діти Фото: dw.com

"Сьогодні у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей та 2 дорослих. У місті Вишгороді в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей, трьох з яких вже госпіталізовано. У дітей висока температура, блювота. Батьків попередили про необхідність звертатися за медичною допомогою при перших симптомах. Лікувальні заклади Броварів, Вишгорода, Боярки приведені в стан підвищеної готовності", - повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що в Житомирі через масове отруєння захворіли 23 учні, 17 із них потрапили до лікарніді.

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27 01 2017 20:39
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