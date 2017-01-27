На Київщині у дитячому садку та школі масово отруїлися діти

У Київській області у дитячому садку та школі сталося масове отруєння дітей.

"Сьогодні у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей та 2 дорослих. У місті Вишгороді в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей, трьох з яких вже госпіталізовано. У дітей висока температура, блювота. Батьків попередили про необхідність звертатися за медичною допомогою при перших симптомах. Лікувальні заклади Броварів, Вишгорода, Боярки приведені в стан підвищеної готовності", - повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що в Житомирі через масове отруєння захворіли 23 учні, 17 із них потрапили до лікарніді.