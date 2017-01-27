На Київщині у дитячому садку та школі масово отруїлися діти
"Сьогодні у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей та 2 дорослих. У місті Вишгороді в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей, трьох з яких вже госпіталізовано. У дітей висока температура, блювота. Батьків попередили про необхідність звертатися за медичною допомогою при перших симптомах. Лікувальні заклади Броварів, Вишгорода, Боярки приведені в стан підвищеної готовності", - повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що в Житомирі через масове отруєння захворіли 23 учні, 17 із них потрапили до лікарніді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: