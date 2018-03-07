На Київщині у приватному таборі отруїлися діти, одна дівчинка у комі

У приватному таборі ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" на Київщині підозра на отруєння 12 дітей, одна дівчинка в комі.

"12 дітям учора стало зле, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7", - повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської обласної адміністрації у Facebook.

8 річну дівчинку з розладом травлення 2 липня екстрено доправили до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні.

"Організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому та госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується, як тяжкий", - повідомили у департаменті.

Зазначається, що наразі дитину готують до транспортування в "Охматдит".

"За попередньою інформацією, юна пацієнтка є ученицею спортивної Школи Дерюгіних. У зміні Школи Дерюгіних – 28 дітей, які прибули до ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич"" 29.06.2018 року, де мали готуватися до змагань", - йдеться у повідомленні.

Загалом в оздоровчому таборі перебувають понад 200 осіб. 2 липня Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою харчують дітей в таборі, також проводить посіви у дітей, які постраждали.

"З урахуванням даного факту, сьогодні, з 8:30 Комісія по епідрозслідуванню, за участі прокурора району та наряду поліції, очікувала допуску до медізолятору, де знаходилися постраждалі діти. Лише станом на 11:55 3 липня директор ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич"", у присутності двох адвокатів, дозволила розпочати роботу Комісії з епідрозслідування", - повідомили у департаменті.

У самому "Славутичі" повідомили, що станом на 15:20 3 липня усіх дітей з санаторного ізолятора виписали, пише "Українська правда".

"На даний час діти, які в нас були, здорові і виписуються з ізолятора. Було 12. Зранку було 7. На даний час їх подивився лікар Центральної районної лікарні сказав, що здорові. Був діагноз "функціональне порушення травлення", - сказав начальник медичної частини табору Микола Шацький.

У закладі також повідомили, що на місці працювали всі необхідні служби і закликали дочекатися офіційних висновків епідрозслідування.

"Українська правда" нагадує, що ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" раніше належав благодійному фонду "Дорога майбутнього", заснованому коханкою екс-президента Віктора Януковича Любов’ю Полєжай.

Нагадаємо, що у двох селах Чечельницького району Вінницької області 62 людей госпіталізували після шкільного випускного.