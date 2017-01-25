На Київщині вандали розмалювали пам'ятник жертв тоталітаризму

У польській частині зловмисники написали "СС Галичина", а в українській – "ОУН-УПА" і нецензурні слова

Невідомі вандали розмалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні неподалік від Києва і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного цвинтаря.

"В українській та польській частинах цвинтаря невідомі нанесли написи червоною фарбою. У польській і українській частинах написали символи "СС". У польській частині написали "СС Галичина", а в українській – "ОУН-УПА" і нецензурні слова. Була також спроба зруйнувати ломом вхід до польської частини цвинтаря. Одна колона перехилена, інша - не пошкоджена", - повідомив директор Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" Богдан Біляшівський, інформує "Польське Радіо".

В свою чергу, Міністерство закордонних справ України рішуче засудило акт вандалізму у Биківні і направило звернення до правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент і покарати винних.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує наругу над українським і польським меморіалами у Биківні. Це, безперечно, акт вандалізму. Ми вважаємо такі акти неприпустимими", - заявила речник МЗС Мар'яна Беца, пише "Укрінформ".

Раніше МЗС Польщі направило ноту в українське зовнішньополітичне відомство з приводу осквернення польських могил на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили". У Варшаві пообіцяли "адекватні" кроки після детального з’ясування ситуації.

Довідка: 21 вересня 2012 року у Биківні під Києвом відкрито Польський військовий цвинтар. Там спочивають майже дві тисячі поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Сталіна. Нагадаємо, що меморіал у Биківні – це четвертий так званий катинський цвинтар, після кладовищ у Катинському лісі, Мєдному та Харкові-П’ятихатках. Весною 1940 року жертвами НКВС загалом стали понад 22 тисячі польських полонених, захоплених у неволю після наступу СРСР на Польщу. Ця трагедія ввійшла до історії під назвою "Катинський злочин".

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.