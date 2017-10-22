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На Київщині вбили ветерана АТО

Під час бійки загиблий отримав декілька колото-різаних ран, одна з яких - у область серця
У Броварах на вулиці Незалежності в результаті бійки загинув чоловік.
На Київщині вбили ветерана АТО Фото: mukachevo.net

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, під час бійки загиблий отримав декілька колото-різаних ран, одна з яких - у область серця.

На даний час призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті чоловіка.


Фото: Київ.Оперативний

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Співробітники поліції розшукують осіб, причетних до скоєного злочину.

У той же час, за інформацією Київ. Оперативний, загиблим виявився учасник бойових дій, боєць 11 батальйону Київська Русь, голова ГО Рідний край Руслан Яцюк.

Як повідомляв iPress.ua, Дергачівський районний суд Харківщини засудив до 10 років в'язниці солдата, який у вересні 2016 року, будучи п'яним, розстріляв сержанта через парі.

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22 10 2017 10:36
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