На Київщині вбили ветерана АТО

Під час бійки загиблий отримав декілька колото-різаних ран, одна з яких - у область серця

У Броварах на вулиці Незалежності в результаті бійки загинув чоловік.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, під час бійки загиблий отримав декілька колото-різаних ран, одна з яких - у область серця.

На даний час призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті чоловіка.



Фото: Київ.Оперативний

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Співробітники поліції розшукують осіб, причетних до скоєного злочину.

У той же час, за інформацією Київ. Оперативний, загиблим виявився учасник бойових дій, боєць 11 батальйону Київська Русь, голова ГО Рідний край Руслан Яцюк.

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