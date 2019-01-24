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На Київщині вісім дітей отруїлись після поїздки у шкільному автобусі, двоє у реанімації

Під час поїздки до школи діти чули в автобусі запах горілої пластмаси
У Київській області вісім дітей отруїлись після поїздки у шкільному автобусі, двоє з них у реанімації.
На Київщині вісім дітей отруїлись після поїздки у шкільному автобусі, двоє у реанімації Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними правоохоронців, автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи  села Морозівка.

"Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння було доправлено до районної лікарні міста Баришівка. Наразі відомо, що в медичному закладі знаходиться 8 учнів, 2 з яких в реанімаційному відділенні", -  повідомляє прес-служба поліції в області.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження шкільного автобусу та перевізника, який відповідає за технічний стан автотранспорту.

Усі обставини встановлюють працівники поліції, найближчим часом події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, що у Львівській області були госпіталізовані з отруєнням п'ятеро маленьких дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів. Діти поступили в лікарню з одного готелю в смт Східниця.

 

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24 01 2019 14:13
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