На Київщині військовий знущався над пенсіонеркою і знімав це на відео
Як повідомляють у відділі комунікації поліції в Київській області, в місті Тетіїв 26-річний солдат ЗСУ разом з товаришем морально знущалися над бабусею. Молодики напідпитку проникли в будинок 71-річної жінки. Використовуючи посвідчення учасника бойових дій, вони розпочали "обшук" житла та нібито виявили знаряддя вбивства і зброю. Все, що відбувалося, один з них знімав на камеру мобільного телефону. Це в подальшому і стало головним доказом.
"Як з'ясувалося, залякуючи пенсіонерку, зловмисники хотіли змусити її віддати борг за внука. Незвані гості відкривали шафи і шухляди. На прохання пенсіонерки припинити протиправні дії не реагували. Схаменулися молодики лише тоді, коли жінка намагалася звернутися до правоохоронців", – розповіли правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканості житла). Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі. Також вирішується питання щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та вимагання.
Нагадаємо, на полігоні в Кривому Розі (Дніпропетровська область) підірвалися троє військовослужбовців.
У Тернопільській області солдат отримав 11 років в'язниці за самовільне залишення частини на 3 місяці.
У Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.
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