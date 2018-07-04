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На Київщині військовий знущався над пенсіонеркою і знімав це на відео

Молодик з товаришем напідпитку проник в будинок 71-річної жінки і розпочав "обшук"
У Київській області поліція затримала 26-річного солдата ЗСУ разом з товаришем: чоловіки знущалися над пенсіонеркою.
На Київщині військовий знущався над пенсіонеркою і знімав це на відео Фото: unn.com.ua

Як повідомляють у відділі комунікації поліції в Київській області, в місті Тетіїв 26-річний солдат ЗСУ разом з товаришем морально знущалися над бабусею. Молодики напідпитку проникли в будинок 71-річної жінки. Використовуючи посвідчення учасника бойових дій, вони розпочали "обшук" житла та нібито виявили знаряддя вбивства і зброю. Все, що відбувалося, один з них знімав на камеру мобільного телефону. Це в подальшому і стало головним доказом.

"Як з'ясувалося, залякуючи пенсіонерку, зловмисники хотіли змусити її віддати борг за внука. Незвані гості відкривали шафи і шухляди. На прохання пенсіонерки припинити протиправні дії не реагували. Схаменулися молодики лише тоді, коли жінка намагалася звернутися до правоохоронців", – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканості житла). Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі. Також вирішується питання щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та вимагання.

Нагадаємо, на полігоні в Кривому Розі (Дніпропетровська область) підірвалися троє військовослужбовців.

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07 04 2018 18:20
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