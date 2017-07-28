На Київщині внаслідок вибуху постраждали чоловік з жінкою

За даними поліції, чоловік і жінка займаються підприємницькою діяльністю

У місті Біла Церква Київської області стався вибух, в результаті якого постраждали дві людини.

"У місті Біла Церква опівночі чоловік з дружиною вигулювали собаку і побачили біля воріт цеглу. Коли господар підняв її, щоб прибрати, стався вибух - спрацював саморобний вибуховий пристрій. Подружжя отримало осколкові поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Постраждалу 50-річну жінку доставили в лікарню, де їй діагностували відкритий перелом лівої ноги та травматичний шок. 41-річний чоловік отримав поранення голови і ноги, контузію ока. За даними поліції, чоловік і жінка займаються підприємницькою діяльністю.

Поліція встановлює всі обставини злочину, проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до закладення вибухівки.

Нагадаємо, 26 липня у Києві на Голосієвому (вул. Бурмистренко, 12) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, внаслідок якого загинула жінка.