На Київщині водії влаштували стрілянину через суперечку на дорозі
Про це повідомили в управлінні поліції Київської області.
"Дорожній конфлікт стався поблизу м.Васильків за участю водіїв двох автомобілів, коли водій одного з них не надав перевагу в русі водієві іншого автомобіля. Кожен з учасників інциденту намагався довести свою правоту.
Один з водіїв застосував, за його словами, з метою самооборони, пристрій для відстрілу гумовими кулями", - зазначили у поліції.
Внаслідок інциденту один з пасажирів іншого автомобіля отримав поранення у руку, йому надано направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Автомобілі поміщено на штрафмайданчик. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.
Нагадаємо, раніше у Київській області поліцейські затримали 46-річного жителя Броварського району, який влаштував стрілянину, жбурляв цеглу в поліцейську машину, а в салоні свого авто зберігав гранати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа