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На Київщині водії влаштували стрілянину через суперечку на дорозі

Кожен з учасників інциденту намагався довести свою правоту
У Київській області між водіями двох авто сталася сутичка із стріляниною, внаслідок якої один чоловік отримав поранення.
На Київщині водії влаштували стрілянину через суперечку на дорозі Фото: 24tv.ua

Про це повідомили в управлінні поліції Київської області.

"Дорожній конфлікт стався поблизу м.Васильків за участю водіїв двох автомобілів, коли водій одного з них не надав перевагу в русі водієві іншого автомобіля. Кожен з учасників інциденту намагався довести свою правоту.

Один з водіїв застосував, за його словами, з метою самооборони, пристрій для відстрілу гумовими кулями", - зазначили у поліції.

Внаслідок інциденту один з пасажирів іншого автомобіля отримав поранення у руку, йому надано направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Автомобілі поміщено на штрафмайданчик. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, раніше у Київській області поліцейські затримали 46-річного жителя Броварського району, який влаштував стрілянину, жбурляв цеглу в поліцейську машину, а в салоні свого авто зберігав гранати.

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06 06 2017 07:32
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