На Київщині встановили рекорд, виростивши гриб вагою майже 2 кг

"Для того, щоб виростити такого велетня знадобилося 7 днів"

У Київській області виростили рекордну за розмірами печерицю, вага якої 1,98 кілограм, а діаметр капелюшка - 34 сантиметри.

Рекордну печерицю виростили на грибній фермі компанії "Дінбо", повідомляє Національне грибне агентство.

22 січня рекорд був зафіксований представником Національного реєстру рекордів України як "Найбільша печериця". Це перший в цій номінації рекорд в Україні.

"Для того, щоб виростити такого велетня знадобилося 7 днів", - повідомили в агентстві.

Нагадаємо, що у 2018 році жертвами "тихого полювання" в Україні стали 174 людини, 11 з них померли.У 2018 році жертвами "тихого полювання" в Україні стали 174 людини, 11 з них померли.