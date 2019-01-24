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На Київщині встановили рекорд, виростивши гриб вагою майже 2 кг

"Для того, щоб виростити такого велетня знадобилося 7 днів"
У Київській області виростили рекордну за розмірами печерицю, вага якої 1,98 кілограм, а діаметр капелюшка - 34 сантиметри.
На Київщині встановили рекорд, виростивши гриб вагою майже 2 кг Фото:НАЦІОНАЛЬНЕ ГРИБНЕ АГЕНТСТВО

Рекордну печерицю виростили на грибній фермі компанії "Дінбо", повідомляє Національне грибне агентство.

22 січня рекорд був зафіксований представником Національного реєстру рекордів України як "Найбільша печериця". Це перший в цій номінації рекорд в Україні.

"Для того, щоб виростити такого велетня знадобилося 7 днів", - повідомили в агентстві.

Нагадаємо, що у 2018 році жертвами "тихого полювання" в Україні стали 174 людини, 11 з них померли.У 2018 році жертвами "тихого полювання" в Україні стали 174 людини, 11 з них померли.

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24 01 2019 20:58
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