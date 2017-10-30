На Київщині ввели план-перехоплення "Сирена" через вбивство Окуєвої

Цей план вводять, коли відбувається розшук озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку

У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.

Інформацію повідомив спікер Нацполіції України Ярослав Тракало, інформує "Інтерфакс-Україна". Він розповів про введення в Київській області оперативного план-перехоплення "Сирена".

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції і голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Нагадаємо, що це вже не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві - пітерський бандит Артур Курмакаєв.

Окуєва потім розповіла, що ФСБ і "кадировці" постійно намагаються ліквідувати її чоловіка.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.