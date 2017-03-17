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На Київщині викрили двох поліцейських, які торгували зброєю

Обласна прокуратура має намір наполягати в суді на ув'язненні затриманих під варту
У Київській області в п'ятницю, 17 березня, затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв.
На Київщині викрили двох поліцейських, які торгували зброєю Фото: kobl.gp.gov.ua

Затриманим правоохоронцям готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, повідомляє сайт прокуратури Київської області.

Обласна прокуратура має намір наполягати в суді на ув'язненні затриманих під варту.


Фото: kobl.gp.gov.ua

Ведуться обшуки. Перевіряється причетність інших працівників поліції до скоєння зазначеної незаконної діяльності.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки перекрили потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та боєприпасів.

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17 03 2017 20:53
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