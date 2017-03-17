НОВИНИУ Київській області в п'ятницю, 17 березня, затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині викрили двох поліцейських, які торгували зброєю
Обласна прокуратура має намір наполягати в суді на ув'язненні затриманих під варту
Фото: kobl.gp.gov.ua
Затриманим правоохоронцям готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, повідомляє сайт прокуратури Київської області.
Обласна прокуратура має намір наполягати в суді на ув'язненні затриманих під варту.
Фото: kobl.gp.gov.ua
Ведуться обшуки. Перевіряється причетність інших працівників поліції до скоєння зазначеної незаконної діяльності.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки перекрили потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та боєприпасів.
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17 03 2017 20:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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