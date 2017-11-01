CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Княжичі Київської області провели перші випробування нового українського бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині випробували новий український бронетранспортер, - ВІДЕО
БТР-3ДА обладнаний бойовим модулем БМ-3М "Штурм" зі стабілізацією в двох площинах
Фото: скріншот
Новий бронетранспортер має оптико-електронний модуль з телевізійним та тепловізійним каналами. Це дозволяє вести вогонь вночі.
Також БТР-3ДА швидший і маневренніший за своїх попередників, інформує "Фокус".
Нагадаємо, що у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.
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