На Київщині випробували новий український бронетранспортер, - ВІДЕО БТР-3ДА обладнаний бойовим модулем БМ-3М "Штурм" зі стабілізацією в двох площинах

У селі Княжичі Київської області провели перші випробування нового українського бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.

Фото: скріншот

Новий бронетранспортер має оптико-електронний модуль з телевізійним та тепловізійним каналами. Це дозволяє вести вогонь вночі. Також БТР-3ДА швидший і маневренніший за своїх попередників, інформує "Фокус". Нагадаємо, що у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.

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