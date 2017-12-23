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На Київщині зафіксували спалах африканської чуми

У селищі готується знищення свійських тварин відповідно інструкції
В селі Підгірці Обухівського району Київської області виявили спалах африканської чуми.
На Київщині зафіксували спалах африканської чуми Фото: allbusiness-idea.ru

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердив заступник начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Євген Ткач.

"22 грудня за результатами дослідження санітарної діагностики та експертизи у зразках двох трупів свиней виявлено вірус АЧС - африканської чуми. Свійські тварини вирощувалися на подвірї місцевої мешканки села Підгірці Обухівського району Київської області. Наразі на місті події перебувають фахівці відповідних служб. Готується знищення свійських тварин відповідно інструкції", - підкреслив Ткач.

Зазначимо, за інформацією журналіста та громадського активіста Лесі Москаленко, тривожна інформація про африканську чуму свиней  у селі Підгірці з'явилася вчора.  Депутати сільради в Ходосівці (сусіднє село) отримали попередження на сесії сільської ради. 

"Їх попередили, що свинину їсти не можна. Мешканців сіл ніхто  не попередив, жодної офіційної інформації немає. Звідки саме хворі свині? З ферми біля Полігону чи це свині, яких тримали люди? Куди ішло  м'ясо? Як почалася епідемія і чого всі мовчать? У Підгірцях багато людей у формі,  наче, ветеринарна служба. Жителі Підгірців повідомляють, що трупи свиней, які загинули від віруса,  зараз повезли спалювати біля сміттевого полігону, на землі Підгірців. Це зовсім близько від людських хат. Люди стривожені", - пише Москаленко. 
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23 12 2017 15:28
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