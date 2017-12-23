На Київщині зафіксували спалах африканської чуми
Цю інформацію "Укрінформу" підтвердив заступник начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Євген Ткач.
"22 грудня за результатами дослідження санітарної діагностики та експертизи у зразках двох трупів свиней виявлено вірус АЧС - африканської чуми. Свійські тварини вирощувалися на подвірї місцевої мешканки села Підгірці Обухівського району Київської області. Наразі на місті події перебувають фахівці відповідних служб. Готується знищення свійських тварин відповідно інструкції", - підкреслив Ткач.
Зазначимо, за інформацією журналіста та громадського активіста Лесі Москаленко, тривожна інформація про африканську чуму свиней у селі Підгірці з'явилася вчора. Депутати сільради в Ходосівці (сусіднє село) отримали попередження на сесії сільської ради.
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