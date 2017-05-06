На Київщині загорілися склади з деревиною, - ФОТО
За інформацією прес-служби ДСНС, горять два окремо розташовані складські приміщення на території 1500 кв. м. Жертв і постраждалих немає.
Пожежу гасять 40 людей особового складу за допомогою 10 одиниць техніки.
Фото: Алла Пархоменко
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що горять склади з деревиною.
"Представники ДСНС ліквідовують пожежу, яка виникла на складах лісо-пиломатеріалів. На місці працює 10 одиниць техніки, долучилися колеги з Борисполя і зараз очікують кілька екіпажів з Києва. Станом на зараз рятувальники роблять усе можливе, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі та території. Один ангар згорів дотла, зараз вогонь удалося локалізувати в межах другого ангара з лісом", - заявив він.
Нагадаємо, що 22 квітня на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.
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