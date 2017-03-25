На Київщині запобігли незаконній вирубці лісів

У Київській області поліцейські припинили незаконну вирубку лісу. Чоловіки вирубали дерева в лісосмузі, яка розташована вздовж залізничних колій біля Білої Церкви.

"Так, 20 березня цього року близько 16:00 по спецлінії поліції "102" надійшло повідомлення про те, що невідомі особи, перебуваючи в лісосмузі, розташованій вздовж залізничної колії в селі Томилівка, незаконно здійснюють вирубку дерев, які в подальшому перевозять в автомобілі "ГАЗ", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області.

Вказаний автомобіль з зрубаним лісом в кузові був зупинений поліцейськими на автодорозі Біла Церква - Узин. За кермом перебував 32-річний громадянин. В салоні транспортного засобу поліцейські виявили шину від бензопили і ручну пилку.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 246 (незаконна вирубка лісу) Кримінального кодексу України, ведеться перевірка.

Нагадаємо, перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук заявив, що за приблизними підрахунками, в минулому році від незаконної вирубки лісу встановлено збитків на 67 млн гривень.