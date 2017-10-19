На Київщині затримали депутата на хабарі, - ФОТО

Депутат сільради оцінив свою "допомогу" бізнесменові в 70 тисяч гривень

Співробітники прокуратури 18 жовтня затримали депутата однієї з сільських рад Васильківського району (Київська область) під час отримання частини хабара.

19 жовтня йому повідомили про підозру в рамках справи про корупцію, - проінфрмували в обласній прокуратурі.

Чиновник разом зі службою поєднував роботу на посаді директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства. До нього звернувся місцевий підприємець з тим, щоб допомогти знайти чорнозем в кількості 1 тисяча тонн. За це він зажадав хабар в розмірі 70 тисяч гривень. Напередодні правоохоронці провели слідчі дії після передачі частини суми (35 тисяч гривень).

Нагадаємо, що одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України затримано на хабарі у 3 тисячі доларів.



