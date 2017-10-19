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На Київщині затримали депутата на хабарі, - ФОТО

Депутат сільради оцінив свою "допомогу" бізнесменові в 70 тисяч гривень
Співробітники прокуратури 18 жовтня затримали депутата однієї з сільських рад Васильківського району (Київська область) під час отримання частини хабара.
На Київщині затримали депутата на хабарі, - ФОТО Фото: kobl.gp.gov.ua

19 жовтня йому повідомили про підозру в рамках справи про корупцію, - проінфрмували в обласній прокуратурі.

Чиновник разом зі службою поєднував роботу на посаді директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства. До нього звернувся місцевий підприємець з тим, щоб допомогти знайти чорнозем в кількості 1 тисяча тонн. За це він зажадав хабар в розмірі 70 тисяч гривень. Напередодні правоохоронці провели слідчі дії після передачі частини суми (35 тисяч гривень).

Нагадаємо, що одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України затримано на хабарі у 3 тисячі доларів.


 

 

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19 10 2017 20:20
ТЕГИ: Київ, хабар
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