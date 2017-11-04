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На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

Незабаром поліція Черкащини пред'явить йому підозру
Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, якого три роки тому знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.
На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка Фото: zbroya.info

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, - вже на лаві підсудних, а цей - перебував у розшуку за ст. 146 "Викрадення людини" і ретельно переховувався", - написав він на Facebook.

За словами глави МВС, оперативники кримінальної поліції вистежили підозрюваного на Київщині, у Васильківському районі, та влаштували кількаденну засідку.

"Під час затримання підозрюваний Н. хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і спіймали пройдисвіта, який був до того ж озброєний пістолетом", - розповів Аваков.

Він додав, що наразі відбуваються обшуки за адресами, де мешкав підозрюваний.

Незабаром поліція Черкащини пред'явить йому підозру.

Нагадаємо, громадського активіста Василя Сергієнка із міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області, якого 4 квітня 2014 року викрали невідомі, найшли мертвим у Виграївському лісі, що за 15 кілометрів від міста. Він був головою координаційної ради політичних партій та громадських організацій Корсунщини, брав активну участь у виборчих компаніях на боці опозиційних партій, а також був активним учасником Євромайдану. Сергієнко працював журналістом Корсунь-Шевченківської районної газети "Надросся".

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