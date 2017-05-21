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На Київщині затримали вантажівки з львівським сміттям

Вантажівки зсипали сміття на землю
У селі Підгірці Обухівського району Київської області поліція затримала вантажівки, які зсипали на землю сміття зі Львівщини.
На Київщині затримали вантажівки з львівським сміттям Фото: ГУ НП Київщини

В ніч на неділю в селі Підгірці громадяни побачили, що вантажівки зсипають сміття на землю, а бульдозер розрівнює поверхню з грунтом. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Свідок одразу зателефонував на лінію 102 та викликав поліцію. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. 

З’ясувалося, що транспортні засоби мають номерні знаки Київської області та міста Києва, а згідно накладних документів, 20 тон небезпечних для довкілля відходів привезли зі Львівщини, частину яких вже встигли розвантажити.

Автомобілі доставили на штрафмайданчик, міра запобіжного заходу обирається.

Працівники поліції з’ясовують всі обставини події та проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного вивозу сміття.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, 13 травня поліція виявила незаконно вивантажене сміття зі Львова на території колишнього дитячого табору в Київській області.

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21 05 2017 13:58
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