На Київщині зграя собак на смерть загризла бійця АТО, - ОНОВЛЕНО

Вранці 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру.

Від отриманих травм чоловік помер, повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

"На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільської поліції разом з кінологами Головного управління поліції Київщини, ветеринарна служба. Собак-нападників застрелили з мисливської зброї. Тіла тварин направили на ветеринарну експертизу", – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Встановлюються всі обставини події.

Оновлення. Чоловік, якого загризли до смерті собаки у селі Кучаків, що на Київщині, був військовим і служив у зоні АТО, повідомила волонтер благодійної організації "Чисте небо" Світлана Шеповалова на своїй сторінці у Facebook.

Жертвою виявився Томілін Володимир – учасник АТО. Він був прописаний у Дарницькому районі Києва. Волонтер зазначила, що усі собаки-вбивці були породи німецька вівчарка.

"Володимир (учасник АТО) повертався вранці додому від вісімдесятирічної матері. По дорозі на електричку на нього напали собаки і розірвали. Дівчинку врятували. У Володимира залишилося двоє маленьких дітей, дружина з інвалідністю і старенька мати", – пише Шеповалова.

За словами волонтера, голова сільської ради Кучакова відмовився допомагати у вивезенні тіла загиблого – "бо нема грошей".