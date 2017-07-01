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На Київщині зграя собак на смерть загризла бійця АТО, - ОНОВЛЕНО

Собак-нападників застрелили з мисливської зброї
Вранці 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру.
На Київщині зграя собак на смерть загризла бійця АТО, - ОНОВЛЕНО Фото: npu.gov.ua

Від отриманих травм чоловік помер, повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

"На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільської поліції разом з кінологами Головного управління поліції Київщини, ветеринарна служба. Собак-нападників застрелили з мисливської зброї. Тіла тварин направили на ветеринарну експертизу", – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Встановлюються всі обставини події.

Оновлення. Чоловік, якого загризли до смерті собаки у селі Кучаків, що на Київщині, був військовим і служив у зоні АТО, повідомила волонтер благодійної організації "Чисте небо" Світлана Шеповалова на своїй сторінці у Facebook.

Жертвою виявився Томілін Володимир – учасник АТО. Він був прописаний у Дарницькому районі Києва. Волонтер зазначила, що усі собаки-вбивці були породи німецька вівчарка.

"Володимир (учасник АТО) повертався вранці додому від вісімдесятирічної матері. По дорозі на електричку на нього напали собаки і розірвали. Дівчинку врятували. У Володимира залишилося двоє маленьких дітей, дружина з інвалідністю і старенька мати", – пише Шеповалова.

За словами волонтера, голова сільської ради Кучакова відмовився допомагати у вивезенні тіла загиблого – "бо нема грошей".

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07 01 2017 17:32
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