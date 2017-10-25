На Київщині жінка намагалася продати свого дворічного сина за $35 тис

Мати хотіла переконатися, що дитину їй не повернуть

У Київській області поліцейські затримали жінку, яка намагалася продати дитину за 35 тис. доларів.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу.

Правоохоронці з'ясували, що 22-річна мешканка Василькова проживала зі своїм співмешканцем і дворічним сином, повідомляє сайт місцевої поліції.

"Оцінивши дитину в 35 тис. доларів, зловмисниця почала шукати клієнтів на "живий товар". Знайшовши покупця, жінка наполягла на якнайшвидшому продажі сина. При цьому вона хотіла переконатися, що дитину їй не повернуть", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали жінку в момент отримання грошей.

Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські запобігли продажу дитини за 5 тисяч доларів.