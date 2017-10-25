CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київській області поліцейські затримали жінку, яка намагалася продати дитину за 35 тис. доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині жінка намагалася продати свого дворічного сина за $35 тис
Мати хотіла переконатися, що дитину їй не повернуть
Фото: npu.gov.ua
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу.
Правоохоронці з'ясували, що 22-річна мешканка Василькова проживала зі своїм співмешканцем і дворічним сином, повідомляє сайт місцевої поліції.
"Оцінивши дитину в 35 тис. доларів, зловмисниця почала шукати клієнтів на "живий товар". Знайшовши покупця, жінка наполягла на якнайшвидшому продажі сина. При цьому вона хотіла переконатися, що дитину їй не повернуть", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали жінку в момент отримання грошей.
Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські запобігли продажу дитини за 5 тисяч доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2017 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа