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На Київщині жінка намагалася продати свого дворічного сина за $35 тис

Мати хотіла переконатися, що дитину їй не повернуть
У Київській області поліцейські затримали жінку, яка намагалася продати дитину за 35 тис. доларів.
На Київщині жінка намагалася продати свого дворічного сина за $35 тис Фото: npu.gov.ua

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу.

Правоохоронці з'ясували, що 22-річна мешканка Василькова проживала зі своїм співмешканцем і дворічним сином, повідомляє сайт місцевої поліції.

"Оцінивши дитину в 35 тис. доларів, зловмисниця почала шукати клієнтів на "живий товар". Знайшовши покупця, жінка наполягла на якнайшвидшому продажі сина. При цьому вона хотіла переконатися, що дитину їй не повернуть", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали жінку в момент отримання грошей.

Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські запобігли продажу дитини за 5 тисяч доларів.

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25 10 2017 20:18
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