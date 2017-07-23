На Київщині жінка принесла додому боєприпаси та хотіла здати їх на металобрухт, – ФОТО

38-річна безробітня жителька села Войтове Згурівського району замість металобрухту назбирала в сусідському нежитловому будинку боєприпаси.

Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.

Коли жінка принесла знахідку додому, щоб згодом здати до пункту прийому металобрухту, її наляканий чоловік викликав поліцейських і вказав на місце знахідки.

Правоохоронці виявили в обваленому будинку, власниця якого проживає за кордоном, прихований арсенал боєприпасів: майже 3 тис. набоїв калібру 7,62, 2 заряджені РПГ-22, 2 РГД, 9 запалів УДЗ та 3 сигнальні набої 40 мм.



Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Наразі вилучене направлено на відповідні експертизи.



Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання боєприпасів.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда.

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