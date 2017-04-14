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На Київщині журналісти, які знімали маєток олігарха потрапили під обстріл

Було випущено щонайменше п'ять куль, свист було чутно в метрі-півтора над машиною
Під селищем Плюти Київської області журналісти вели зйомку з дрона маєтку одного з українських олігархів, коли їхнє авто обстріляли
На Київщині журналісти, які знімали маєток олігарха потрапили під обстріл Фото:radiosvoboda.org

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст "Радіо Свобода" Максим Опанасенко.

"Вперше нас обстріляли. Під Плютами. Стріляли не в дрон, а конкретно в наше авто з-за лісу. Було випущено щонайменше п'ять куль, свист було чутно в метрі-півтора над машиною. Цілі, тікаємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, редактору та журналісту Сергію Гузю у місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області невідомі спалили автомобіль.

 
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14 04 2017 15:35
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