CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід селищем Плюти Київської області журналісти вели зйомку з дрона маєтку одного з українських олігархів, коли їхнє авто обстрілялиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині журналісти, які знімали маєток олігарха потрапили під обстріл
Було випущено щонайменше п'ять куль, свист було чутно в метрі-півтора над машиною
Фото:radiosvoboda.org
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст "Радіо Свобода" Максим Опанасенко.
"Вперше нас обстріляли. Під Плютами. Стріляли не в дрон, а конкретно в наше авто з-за лісу. Було випущено щонайменше п'ять куль, свист було чутно в метрі-півтора над машиною. Цілі, тікаємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, редактору та журналісту Сергію Гузю у місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області невідомі спалили автомобіль.
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14 04 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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