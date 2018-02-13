На Київщині знайшли понад 430 боєприпасів часів Другої світової

Рятувальники працюють над виявленням нових боєприпасів вже 3 дні

У селі Калинівка Макарівського району у Київській області виявлено 433 боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

"Загалом з моменту повідомлення про знаходження вибухонебезпечних предметів на цій ділянці групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління знайдено 433 одиниці застарілих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Роботи щодо виявлення та подальшого знищення вибухонебезпечних предметів триватимуть й надалі. Наразі територію охороняють працівники Національної та муніципальної поліції.

Як повідомляє "Макарів діловий", ДержНС працює над виявленням нових боєприпасів вже 3 дні. За інформацією директора Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталія Гедзя, швидше за все, це склад боєприпасів подій 1943 року. Тоді 8-9 листопада тривали бої за визволення Макарівщини.

Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, за межами села Красне Тарутинського району на Одещині на узбіччі залізничної колії 194 км залізничного перегону Арциз – Березине знайшли артилерійські снаряди часів Другої світової війни.