На Київщині знайшли понад 430 боєприпасів часів Другої світової
Про це повідомляє прес-служба ДержНС.
"Загалом з моменту повідомлення про знаходження вибухонебезпечних предметів на цій ділянці групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління знайдено 433 одиниці застарілих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Роботи щодо виявлення та подальшого знищення вибухонебезпечних предметів триватимуть й надалі. Наразі територію охороняють працівники Національної та муніципальної поліції.
Як повідомляє "Макарів діловий", ДержНС працює над виявленням нових боєприпасів вже 3 дні. За інформацією директора Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталія Гедзя, швидше за все, це склад боєприпасів подій 1943 року. Тоді 8-9 листопада тривали бої за визволення Макарівщини.
Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, за межами села Красне Тарутинського району на Одещині на узбіччі залізничної колії 194 км залізничного перегону Арциз – Березине знайшли артилерійські снаряди часів Другої світової війни.
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