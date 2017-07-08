На Київщині звільнили двох медпрацівників, які п'яними приймали жертв аварії
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова заступника головлікаря з медчастини Бориспільської центральної районної лікарні Євгенія Черенка.
"Спочатку вони заперечували, що вживали алкоголь, але завдяки тому, що поліція робила відповідний тест, вони обидва звільнені без права поновлення на роботі", - сказав він.
За словами заступника головного лікаря, на заміну був викликаний інший фахівець відділення травматології.
Черенок також зазначив, що звільнений лікар і раніше мав проблеми з алкоголем, і навіть за рахунок лікарні проходив примусове лікування. Втім, почав зловживати алкоголем на першому ж чергуванні після лікування.
Стало також відомо, що звільнений не мав відношення до лікування дівчинки, яка постраждала в ДТП на - нею відразу зайнялася бригада хірургічного відділення. Однак, отримані травми були несумісні з життям дитини, і після операції під ранок дівчинка померла.
Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.
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