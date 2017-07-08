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На Київщині звільнили двох медпрацівників, які п'яними приймали жертв аварії

Звільнений лікар і раніше мав проблеми з алкоголем, і навіть за рахунок лікарні проходив примусове лікування
Лікар-травматолог Бориспільської центральної районної лікарні, а також молодша медсестра, які в нетверезому стані приймали жертв ДТП, що сталася під Києвом на Бориспільській кільцевій дорозі, звільнені вранці 7 серпня.
На Київщині звільнили двох медпрацівників, які п Фото: google.com

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова заступника головлікаря з медчастини Бориспільської центральної районної лікарні Євгенія Черенка.

"Спочатку вони заперечували, що вживали алкоголь, але завдяки тому, що поліція робила відповідний тест, вони обидва звільнені без права поновлення на роботі", - сказав він.

За словами заступника головного лікаря, на заміну був викликаний інший фахівець відділення травматології.

Черенок також зазначив, що звільнений лікар і раніше мав проблеми з алкоголем, і навіть за рахунок лікарні проходив примусове лікування. Втім, почав зловживати алкоголем на першому ж чергуванні після лікування.

Стало також відомо, що звільнений не мав відношення до лікування дівчинки, яка постраждала в ДТП на - нею відразу зайнялася бригада хірургічного відділення. Однак, отримані травми були несумісні з життям дитини, і після операції під ранок дівчинка померла.

Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.

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07 08 2017 18:20
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