На київській Борщагівці горять кіоски на ринку "Колібріс", - ОНОВЛЕНО
Також Горить приміщення аптеки площею 10 на 20 метрів. На місце виїхали рятувальники, - повідомляє "Сегодня" з посиланням на ДержНС Києва.
Оновлення: Пожежа почалася близько 17:24 з одноповерхової будівлі аптеки площею 10 на 20 м на вул. Леся Курбаса. На місце виїхали рятувальники.
Обшивка аптеки була з горючих матеріалів, вогонь швидко поширився на інші споруди. Приблизна площа пожежі становить близько 2000 кв. м.
О 18:25 пожежу локалізовано. Тривають роботи щодо повної ліквідації
"Інформації про постраждалих або загиблих немає, і сподіваємося, не з'явиться", - повідомила прес-секретар ГосЧС Світлана Водолага, інформує "112. Україна".
До гасіння пожежі залучено 54 людей особового складу та 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше під час пожежі у Києві у девятиповерховому будинку на вулиці Семеренка, 24 загинув п’ятирічний хлопчик, чоловіка і жінку доставили до лікарні з сильними опіками.
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