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На київській Борщагівці горять кіоски на ринку "Колібріс", - ОНОВЛЕНО

На місце виїхали рятувальники
У районі київської Борщагівки сталася масштабна пожежа у МАФах на ринку "Колібріс".
На київській Борщагівці горять кіоски на ринку "Колібріс", - ОНОВЛЕНО Фото: 112.ua

Також Горить приміщення аптеки площею 10 на 20 метрів. На місце виїхали рятувальники, - повідомляє "Сегодня" з посиланням на ДержНС Києва.

Оновлення: Пожежа почалася близько 17:24 з одноповерхової будівлі аптеки площею 10 на 20 м на вул. Леся Курбаса. На місце виїхали рятувальники.

Обшивка аптеки була з горючих матеріалів, вогонь швидко поширився на інші споруди. Приблизна площа пожежі становить близько 2000 кв. м.

О 18:25 пожежу локалізовано. Тривають роботи щодо повної ліквідації

"Інформації про постраждалих або загиблих немає, і сподіваємося, не з'явиться", - повідомила прес-секретар ГосЧС Світлана Водолага, інформує "112. Україна".

До гасіння пожежі залучено 54 людей особового складу та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше під час пожежі у Києві у девятиповерховому будинку на вулиці Семеренка, 24 загинув п’ятирічний хлопчик, чоловіка і жінку доставили до лікарні з сильними опіками.

 
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14 09 2017 19:38
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